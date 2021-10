Verona, oggi la conferenza di Tudor alle 12 e allenamento nel pomeriggio

Come riportato da hellasveronafc.it, domani, vigilia di Milan-Hellas Verona, gli scaligeri saranno impegnati in una nuova seduta di allenamento, a porte chiuse a Castelnuovo del Garda. In mattinata, inoltre, Igor Tudor sarà presente in sala conferenze per presentare con i giornalisti la sfida del sabato sera di San Siro: appuntamento alle ore 12.