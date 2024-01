Verona, Sogliano rassegnato: "Magari era destino che dovesse finire così, tanto c’è qualcuno ancora più del VAR che determina certe cose"

Post partita di Inter-Verona incandescente, con gli scaligeri, a ragione, che si lamentano per il gol del 2-1 assegnato all'Inter, viziato da un netto fallo di Bastoni.

Il DS dei gialloblu Sogliano ne ha parlato così a DAZN: "L’episodio del 2-1 dell’Inter è veramente un episodio che è impossibile che in una sala VAR, con dei tecnici preparati, non possono non aver visto che il gol era da annullare in maniera molto chiara. Non possono non aver avvisato l’arbitro. Tutti noi abbiamo voluto che il calcio migliorasse inserendo la VAR. È impossibile che questo gol non sia stato annullato, è una mancanza di rispetto. Sono 20 anni che faccio questo lavoro qua, mi sono lamentato 3 volte in tutta la mia vita da quando faccio calcio. Abbiamo sbagliato il rigore, magari era destino che dovesse finire così, tanto c’è qualcuno ancora più del VAR che determina certe cose. Però i professionisti che ci sono, qualificati, non possono mancare di rispetto e fare un errore così. Sono veramente molto deluso, non è mio costume alzare bandiera bianca ma è una mancanza di rispetto. Gli errori li accettiamo: li facciamo noi dirigenti, li fanno i calciatori, li fanno anche gli arbitri e li facciamo tutti. Siamo gente di calcio e li accettiamo. Ma in una sala VAR non si può fare questo errore. O è una mancanza di rispetto oppure c’è qualcosa che… Siamo arrivati ad un punto che… Non so, io sono veramente in difficoltà a commentare. Cerco di usare le parole più delicate possibili ma non è giusto quello che è successo oggi, con il massimo rispetto verso tutti. Tutto quello che volete, non sono uno sprovveduto. Penso che il Verona ed i suoi tifosi tornano a casa con un grande torto e una mancanza di rispetto nei loro confronti”.