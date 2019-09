Stepinski lancia la sfida al connazionale Piatek. Come riporta l’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, il centravanti del Verona ha voglia di mettersi in mostra e di sfidare a suon di gol il Pistolero. Questa sera i due saranno l’uno contro l’altro, con il polacco dell’Hellas - arrivato dal Chievo per 5milioni più bonus - che vuole confermarsi come un giocatore di valore.