Verona, Zaccagni: "Milan? Andremo a San Siro per fare la nostra gara"

Ospite di Hellas Verona Channel, Mattia Zaccagni, centrocampista offensivo degli scaligeri, ha analizzato il successo per 3-1 sul Benevento con il quale si è concluso il sesto turno di Serie A: "Abbiamo fatto una grandissima prestazione e siamo contentissimi. Abbiamo fatto quale errore soprattutto in impostazione ma la prestazione rimane molto positiva. Dopo gol di Lapadula siamo stati bravi a mantenere un atteggiamento propositivo andando a cercare il secondo gol. Personalmente sono felice sia dell'assist che della mia gara in generale. Il gol mancato nel primo tempo? Volevo metterlo sul secondo palo, poi è andata verso l'incrocio ed è stato bravo Montipo. Quest'anno per me deve essere l'anno della consacrazione in Serie A, che è la categoria in cui voglio giocare. Il Milan? Andremo la per giocarci la partita contro una squadra in salute".