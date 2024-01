Verso Empoli, questi i numeri dei ragazzi di Andreazzoli

vedi letture

Il Milan si appresta a prepare l'importante impegno contro l'Empoli di Andreazzoli, gara in programma alle 12.30 al Castellani. I rossoneri di Mister Stefano Pioli sono reduci da due vittorie di fila: quella "di corto muso" Contro il Sassuolo in campionato, grazie all'ennesimo centro in stagione di Christian Pulisic, e contro il Cagliari in Coppa Italia con il netto risultato di 4-1. Il Milan sembra stare meglio, visti soprattutto i recenti numeri dei ragazzi di Pioli: nelle ultime due uscite ufficiali, 5 gol segnati e solo uno subito. Questo un breve focus dedicato ai prossimi avversari dei rossoneri.

Infatti, l'Empoli occupa al momento la 19^esima posizione in classifica a quota 13 punti ed è il peggior attacco del campionato con 10 reti segnate (miglior realizzatore Francesco Caputo con 3 gol). Nelle ultime 5 partite disputate in Serie A, per i ragazzi di Mister Andreazzoli 3 pareggi e 2 sconfitte, l'ultima in casa contro la Lazio (Empoli-Lazio 0-2).