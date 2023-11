Verso il Psg, Luis Enrique pensa a un assetto prudente

vedi letture

Non c'è il tempo di piangersi addosso o fare verifiche del momento, il Milan deve subito ababssare la testa e mettersi al lavoro: martedì i rossoneri si giocano il loro futuro in Champions League e lo fanno contro l'avversario peggiore possibile, il Psg di Mbappè e compagni. Oggit Tuttosport sottolinea che Luis Enrique, allenatore dei parigini, starebbe pensando a un approccio più prudente per la gara di San Siro dal momento che il Milan dovrà vincere a tutti i costi e al Paris, tutto sommato andrebbe bene anche un pareggio.

Dunque non ci sarà il 4-2-4 dell'andata ma più probabile che i francesi torneranno al 4-3-3.