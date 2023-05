MilanNews.it

Dopo la sconfitta di ieri sera in casa dell'Empoli per 4-1, arrivata subito dopo la conferma dei 10 punti di penalizzazione in classifica, la Juventus quest'oggi osserverà un giorno di riposo in vista della partita di domenica sera contro il Milan, in programma alle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino.