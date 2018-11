Verso Lazio-Milan, 48 ore di riposo per i biancocelesti

Termina la prima settimana di lavoro in vista della ripresa del campionato. Per non perdere il ritmo partita, inoltre, ieri la formazione di mister Simone Inzaghi ha affrontato la Cavese concludendo, in questo modo, la prima fase della preparazione che porterà i biancocelesti ad affrontare il Milan domenica 25 novembre allo Stadio Olimpico di Roma.

Archiviato il test d’allenamento, il tecnico della Prima Squadra della Capitale ha concesso 48 ore di riposo al gruppo che, pertanto, si ritroverà presso il Centro Sportivo di Formello nella giornata di martedì.