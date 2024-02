Verso Milan-Atalanta: Lookman in bilico, da valutare le sue condizioni

vedi letture

Lookman contro il Milan? La sua presenza è in bilico dopo la distorsione subita nella finale di Coppa d'Africa persa dalla sua Nigeria contro la Costa d'Avorio. L'attaccante dell'Atalanta oggi ha svolto terapie e lavoro individuale, quindi attualmente sarebbe indisponibile per domenica sera. Il condizionale è però d'obbligo perché il club nerazzurro ha deciso di procedere con estrema cautela, soprattutto in questo momento dove l'evoluzione non è ancora del tutto comprensibile. Sicuramente sarà valutato giorno dopo giorno, quando la botta si sarà riassorbita del tutto verrà probabilmente reinserito gradualmente. Anche perché in questo momento la coppia formata da De Ketelaere e Miranchuk funziona, con Touré e Scamacca prime alternative.

Gasperini nei big match ha sempre voluto alternative in attacco, ma considerando il ciclo difficile potrebbe anche procedere con i piedi di piombo. Dopo il Milan ci sarà la sfida con il Bologna, poi la Juventus e Fiorentina, con le due sfide degli ottavi di Europa League di mezzo. Quindi ci sarà bisogno anche di Lookman, ma non con particolare fretta.

Un po' quello che è successo proprio con Touré a gennaio. Convocato, sì, inserito in spezzoni di partita, ma non con ansia da prestazione e di vederlo in campo per tutta la partita.