Verso Milan-Bologna: emiliani tornati al lavoro a Casteldebole

Oggi è ufficialmente iniziata la settimana di Milan-Bologna, sfida in programma a San Siro sabato sera alle 20 e 45. Dopo il week-end di pausa in campionato dato dall'impegno della Lazio in Supercoppa, la formazione di Thiago Motta è tornata a lavorare questa mattina a Casteldebole per preparare nel migliore dei modi la sfida contro il Milan.

La seduta di oggi ha previsto possesso palla e partitella, nulla di più. Discorso infortunati: Saelemaekers ha svolto ancora lavoro differenziato sul campo, terapie invece per Ndoye. Mihajlo Ilic si è invece allenato regolarmente in gruppo, e dunque dovrebbe essere recuperato per il Milan.