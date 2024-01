Verso Milan-Bologna: Saelemaekers potrebbe saltare il ritorno a San Siro

Sabato sera a San Siro il Milan ospiterà il Bologna di Thiago Motta, che dopo la pausa dell'ultimo week-end di campionato è tornato questa mattina ad allenarsi a Casteldebole.

Ancora in dubbio per la sfida di sabato Alexis Saelemaekers, che potrebbe saltare il ritorno a San Siro da avversario a causa di un infortunio che ad oggi non sembra essere del tutto smaltito. L'esterno belga, infatti, anche oggi ha svolto lavoro personalizzato.