Verso Milan-Empoli: 15 dei 25 punti dei toscani sono arrivati in trasferta

Nell'arco di 4 giorni il Milan giocherà per ben due volte a San Siro, prima contro lo Slavia Praga in Europa League e poi in campionato contro l'Empoli, compagine completamente rivitalizzata dall'arrivo in panchina di un maestro delle salvezze come Davide Nicola, che in sole sette giornate è riuscito a portare fuori dalla zona calda della classifica i toscani grazie a 3 vittorie, altrettanti pareggi ed una sola sconfitta.

Nonostante Milan ed Empoli siano staccate in classifica da ben 31 punti e 9 posizioni, gli uomini di Stefano Pioli non devono in alcun modo sottovalutare i toscani, che in questa stagione danno il meglio di loro soprattutto in trasferta. Dei 25 punti conquistati dall'Empoli fino ad oggi in campionato, 15 sono infatti frutto di 4 vittorie e 3 pareggi maturati lontani dal Castellani.

Il Milan dovrà dunque essere bravo ed attento a non farsi trovare impreparato, perché oltre ad un posto Champions da blindare c'è anche una seconda posizione in classifica da provare a raggiungere.

RENDIMENTO IN TRASFERTA: LA CLASSIFICA DI SERIE A COMPLETA

1. Inter 35 pt. (11V, 2 P)

2. ⁠Juventus 27 pt. (8V, 3P, 3S)

3. ⁠Milan 27 pt. (8V, 3P, 3S)

4. ⁠Napoli 22 pt. (6V, 4P, 4S)

5. ⁠Lazio 19 pt. (6V, 1P, 7S)

6. ⁠Roma 17 pt. (5V, 2P, 6S)

7. ⁠Bologna 16 pt. (3V, 7P, 3S)

8. ⁠Fiorentina 16 pt. (4V, 4P, 6S)

9. ⁠Monza 16 pt. (4V, 4P, 5S)

10. ⁠Atalanta 15pt. (4V, 3P, 6S)

11. ⁠Empoli 15 pt. (4V, 3P, 6S)

12. ⁠Genoa 13 pt. (3V, 4P, 6S)

13. ⁠Torino 13 pt. (3V, 4P, 6S)

14. ⁠Udinese 12 pt. (2V, 6P, 5S)

15. ⁠Sassuolo 8 pt. (2V, 2P, 10S)

16. ⁠Cagliari 7pt. (1V, 4P, 9S)

17. ⁠Salernitana 7pt. (1V, 4P, 8S)

18. ⁠Verona 6pt. (1V, 3P, 10A)

19. ⁠Lecce 6pt. (0V, 6P, 8S)

20. ⁠Frosinone 3pt. (0V, 3P, 10S)