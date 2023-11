Verso Milan-Fiorentina: i numeri dei viola in attesa di sabato sera

Milan e Fiorentina si preparano per la sfida di San Siro con due morali, simili per certi versi. Per i rossoneri, in Serie A solo 2 punti in 4 partite con l'ultima vittoria in campionato che risale alla trasferta di Genova il 7 ottobre. Per quanto riguarda il cammino della Fiorentina sin qui, nelle ultime 4 partite disputate in campionato i ragazzi di Italiano hanno vinto una sola volta, contro il Bologna appunto, collezionando però tre sconfitte di fila contro Empoli, Lazio e Juventus. In trasferta infatti, il percorso dei toscani non è positivo, con solo 3 vittorie (Genoa, Udinese e Napoli) su 12 partite disputate finora.