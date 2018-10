Verso Milan-Genoa, il racconto dell'allenamento dei rossoblù

Preparazione a ritmi accelerati per il poco tempo a disposizione prima di scendere in campo per il recupero con il Milan allo stadio Meazza. La giornata al Centro Sportivo G.Signorini è iniziata con l’analisi della partita con l’Udinese, vivisezionata dai componenti lo staff tecnico a botta calda nella pancia del Ferraris, con la rielaborazione dei dati forniti dalle riprese e il montaggio dei filmati delle azioni salienti dal punto di vista tattico.

Mister Juric ha parlato per mezzora in sala video a squadra schierata prima della ripresa immediata degli allenamenti. Obiettivo far metabolizzare alcuni concetti chiave e lavorare con i giocatori sulle imperfezioni emerse in alcune fasi dell’incontro, nel quadro di una prestazione positiva. Il tecnico rossoblù, in conferenza martedì alle 14 nella sala stampa di Villa Rostan, si appresta a partire con il team per Milano, dove si fermerà per puntare poi al match con l’Inter. Alle porte cinque giorni di ritiro fuori sede.