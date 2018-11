Verso Milan-Juve, il racconto dell'allenamento bianconero

La Juve è tornata ad allenarsi questa mattina al JTC Continassa, per preparare al meglio il match, in modo da chiudere questo impegnativo ciclo nella maniera migliore. Come sempre, il menu di una giornata post gara ha proposto scarico per i giocatori maggiormente impegnati ieri, tecnica in campo per il resto del gruppo. Domani si riprende: appuntamento al mattino.