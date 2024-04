Verso Milan-Lecce: i numeri in trasferta dei prossimi avversari dei rossoneri

Dopo la bella e meritata vittoria sul campo della Fiorentina, grazie alle reti di Loftus-Cheek e Rafa Leao, il Milan si prepara per tornare in campo contro il Lecce, gara in programma sabato pomeriggio alle 15.00 a San Siro. Rinvigoriti dal recente cambio in panchina, con i pugliesi che hanno pareggiato 0-0 contro la Roma, adesso sotto la guida tecnica di mister Luca Gotti, questo un breve focus in merito ai numeri in trasferta dei prossimi avversari dei rossoneri sabato pomeriggio.

Infatti, ecco i risultati del Lecce lontano dal "Via del Mare": su 15 partite di campionato disputate finora, una sola vittoria (1-0 in casa della Salernitana), 6 pareggi (l'ultimo con il punteggio di 1-1 il 3 marzo sul campo del Frosinone) e 8 sconfitte (la più recente il 16 febbrario per 2-0 a Torino).