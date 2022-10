Verso Milan-Monza, la probabile formazione dei brianzoli

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la vittoria in Coppa Italia contro l'Udinese il Monza cerca un risultato positivo anche in campionato nella difficile trasferta in casa del Milan. In ottica formazione Raffaele Palladino può contare su tutta la rosa a disposizione, ad eccezione dello squalificato Rovella. In porta torna Di Gregorio, in difesa conferme per Marlon e Pablo Marì con Caldirola in vantaggio su Izzo non ancora al top della forma dopo il recente infortunio muscolare che lo ha costretto a saltare l'ultima gara di campionato ad Empoli. A centrocampo accanto a Sensi potrebbe esserci Barberis, con Ciurria e Carlos Augusto sulle fasce. In attacco Palladino ha provato Gytkjaer come punta centrale con Pessina e Caprari a sostegno.