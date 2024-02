Verso Milan-Rennes: i precedenti dei francesi in Italia

Quella in Europa League sarà la prima sfida in assoluto in una qualsiasi competizione europea fra il Milan ed il Rennes, che nel corso della sua storia ha comunque già affrontato compagini italiane in Europa.

Stando infatti a quanto riportato dai dati Opta, i rossoneri d'oltralpe hanno totalizzato fino ad oggi 6 incontri contro le squadre dello stivale collezionando 2 pareggi, 3 sconfitte ed una sola vittoria, successo fra l'altro arrivato nella più recente: 2 a 0 in casa contro la Lazio proprio in Europa League durante la stagione 2019-20.