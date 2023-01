Verso Milan-Roma: i giallorossi hanno il secondo miglior rendimento fuori casa

MilanNews.it

Il Milan domani sera ospiterà a San Siro la Roma di Josè Mourinho, una delle grandi classiche del calcio italiano resa ancora più ostica dal fatto che i giallorossi siano la seconda squadra del campionato per rendimento in trasferta dietro solo al Napoli. La squadra capitolina ha perso solo una partita, male, contro l'Udinese e per il resto ha collezionato 5 vittorie e due pareggi: per un totale di 17 punti in 8 gare e una media in linea per un posto in Champions League. Lo riporta Il Messaggero.