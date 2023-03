Verso Milan-Salernitana, la probabile formazione di Paulo Sousa

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di TuttoSalernitana.com

La Salernitana sulla strada della continuità. In attesa della sosta per le nazionali che consentirà a mister Sousa di lavorare su nuove soluzioni tattiche, la Salernitana affronterà la corazzata Milan con la mente sgombra e con l'obiettivo di regalarsi un'altra giornata magica dopo l'exploit dell'Olimpico e il pari spettacolare dello Stadium di Torino, più che meritato al netto delle polemiche arbitrali. Il tecnico ritrova praticamente tutti gli effettivi, anche Fazio potrebbe rientrare nell'elenco dei convocati due mesi dopo l'ultima apparizione. Out soltanto Troost-Ekong che, tuttavia, ha bruciato le tappe e potrebbe esserci dopo la sosta a La Spezia. Quanto alla formazione, ballottaggio in difesa tra Bronn e Daniliuc, mentre Gyomber e Pirola appaiono intoccabili.