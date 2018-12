Verso Milan-Torino, il racconto dell'allenamento granata

Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia in vista della partita di Tim Cup di giovedì sera contro il Sud Tirol, quarto turno della manifestazione e sfida ad eliminazione diretta. Il tecnico Mazzarri oggi ha suddiviso in due il gruppo di lavoro: programma defaticante per i calciatori reduci dalla vittoria di ieri pomeriggio contro il Genoa e match di allenamento contro una selezione del Settore giovanile per tutti gli altri elementi a disposizione. Domani in calendario una seduta tecnico-tattica pomeridian