Verso Milan-Torino, il racconto dell'allenamento granata

Allenamento mattutino per il Torino con doppio programma di lavoro: sessione defaticante per i calciatori impegnati ieri sera in Coppa Italia, seduta tecnico-tattica per tutti gli altri elementi a disposizione di Walter Mazzarri. Domani rifinitura pomeridiana in preparazione alla trasferta di San Siro contro il Milan, domenica sera, e poi partenza per il ritiro prepartita.