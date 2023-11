Verso Milan-Udinese: i friulani sono il terzo peggior attacco del campionato

Dato importante in vista del match di sabato sera tra Milan e Udinese. Infatti i bianconeri, ancora in cerca della prima vittoria in Serie A in questa stagione, occupano al momento la terzultima posizione in campionato per gol fatti ( 6 reti in 10 partite). Il miglior marcatore della squadra di Cioffi è il giovane Lorenzo Lucca a quota due centri ufficiali, come lui anche Lazar Samardzic.