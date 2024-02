Verso Monza-Milan: questi tutti i gol subiti dai biancorossi in casa

Dopo la bella e netta vittoria europea, i pensieri dei rossoneri di Stefano Pioli sono, giustamente, rivolti all'importante sfida di questa sera all'U-Power Stadium, contro il Monza di Mister Palladino, con il Milan reduce da un otttimo periodo di forma in campionato( l'ultima sconfitta in Serie A il 9 dicembre nella trasferta di Bergamo). Gli avversari dei rossoneri non subiscono gol in casa da due partite (Monza-Sassuolo 1-0 e Monza-Verona 0-0): questo dunque un focus sulla fase difensiva del Monza nel proprio stadio.

Infatti, questi i numeri casalinghi dei biancorossi in casa: all'U-Power Stadium sono 11 i gol subiti da inizio campionato da parte del Monza