Verso Parma-Milan, l'allenamento odierno dei crociati

vedi letture

Questa mattina i gialloblu hanno lavorato sul campo 1 del Mutti Training Center di Collecchio per continuare la preparazione per la partita contro il Milan, in programma sabato 24 agosto (ore 18:30).

La squadra ha svolto attivazione, torelli, esercitazione tattica finalizzata al possesso palla, una partita a campo ridotto e un’esercitazione per le palle inattive. Nella giornata di sabato 24 agosto il programma prevede la seduta di rifinitura al mattino.