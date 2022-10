Verso Torino-Milan, la probabile formazione dei granata di Juric

MilanNews.it

In casa Torino, per la sfida di domani sera contro il Milan, Singo e Vojvoda si sfidano per sostituire Aina: con Lazaro sicuro del posto, Juric deve scegliere tra l’ivoriano e il kosovaro. In difesa, scrivono i colleghi di Tuttomercatoweb.com, si va verso il ritorno dei “senatori” Djidji e Rodriguez, i quali andranno a comporre il terzetto arretrato davanti a Milinkovic-Savic insieme a uno tra Schuurs e Buongiorno. Abbondanza e ballottaggi anche sulla trequarti del campo: Juric deve sceglierne due tra Lukic, Ricci e Linetty, mentre alle spalle di Pellegri, ci saranno ancora Miranchuk e Vlasic, con Radonjic pronto come al solito a subentrare a gara in corso.