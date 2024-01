Verso Udinese-Milan, confermato il cambio in porta tra i friulani

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida in programma domani sera alle 20.45 contro il Milan al Bluenergy Stadium, l'allenatore dell'Udinese Gabriele Cioffi ha sciolto le riserve relativi ai dubbi su chi potesse essere il titolare fra i pali dei bianconeri, considerato il dualismo fra il giovane Okoye ed il più esperto Silvestri.

In risposta a questa domanda l'allenatore dei friulani non ha avuto dubbi ed ha detto: "Chi gioca domani in porta? Okoye, anche se comunque la mia opinione sull'importanza di Silvestri non cambia".