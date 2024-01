Verso Udinese-Milan: questi i dati e numeri dei bianconeri

Il Milan si avvicina alla delicata sfida di sabato sera in casa dell'Udinese, con i ragazzi di Cioffi reduci dal buon pareggio in casa della Fiorentina nella precedente giornata di Serie A. Nell'ambiente rossonero invece, sorrisi, lavoro ed entusiasmo dopo la bella vittoria contro la Roma, ma nella prossima sfida contro i bianconeri si dovrà fare molta attenzione all'imprevedibilità dei Friulani, un vero e proprio tallone d'Achille per il Milan nelle ultime stagioni. Infatti l'ultima vittoria dei ragazzi di Pioli a Udine risale al 2020: decise una rovesciata di Zlatan Ibrahimovic.

Questo quindi un breve focus sui prossimi avversari del Milan in campionato: L'Udinese occupa a momento la 16^esima posizione in Serie A, con l'ultima vittoria che risale al 30 dicembre (3-0 contro il Bologna). Tra i bianconeri attenzione al rendimento di Lorenzo Lucca (6 gol) e al capitano Roberto Pereyra (3 gol) di cui uno segnato proprio al Milan nella sfida di San Siro vinta dai bianconeri (Milan-Udinese 0-1 4 novembre).