Vieira: "Stasera era difficile contro un bel Milan. L'unità della squadra è stata importante"

L’allenatore del Genoa Patrick Vieira ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna pareggiata 0-0 a San Siro contro il Milan.

Hai sistemato la fase difensiva: adesso hai intenzione di trovare qualche soluzione offensiva in più?

"Venire a San Siro è sempre difficile, ma credo che stasera abbiamo fatto una bella partita. A livello offensivo potevamo fare meglio, ma era importante difendere tutti insieme e l'abbiamo fatto, Dovevamo creare di più, ma stasera era difficile contro una bella squadra".

6 punti in 4 partite e squadra sempre dentro la gara.

"Abbiamo avuto anche momenti difficili, ma è stata importante l'unità della squadra. Tutti si sono sacrificati per la squadra, così andiamo avanti e sono molto felice per aver fatto una partita di squadra e per aver preso 1 punto".

Meglio fuori casa: ti sei dato una spiegazione?

"Si vede che giochiamo fuori casa con più tranquillità, ma è importante per noi vincere in casa. Abbiamo una partita importante in casa col Napoli, stiamo bene e siamo cresciuti. Giochiamo con personalità, come abbiamo fatto nel secondo tempo. Vogliamo creare di più, ma siamo vicini a vincere anche in casa".