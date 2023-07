Zhang sempre più simile a Yonghong Li, aumenta il debito verso Oaktree

vedi letture

Calcio&Finanza (qui l'articolo completo) riporta che il debito della famiglia Zhang, proprietaria dell'Inter, verso il fondo Oaktree aumenta. Nel 2021 la proprietà cinese dei nerazzurri ha ottenuto un finanziamento da 275 milioni con una scadenza al 20 maggio 2024 e un tasso d'interesse di tipo PIK (prevede l’aumento dell’esposizione in base agli interessi annui che vengono versati alla scadenza dopo essere stati accumulati) al 12%.

Calcio&Finanza, visionando documenti ufficiali di OCM Luxembourg Sunshine SARL (il veicolo tramite il quale il fondo USA ha garantito il finanziamento), rivela che la cifra è salita a 329,6 milioni di euro rispetto ai 292,1 milioni del 31 dicembre 2021. A questa cifra si aggiungeranno anche gli interessi legati al 2023 e ai mesi del 2024 fino alla data in cui il finanziamento dovrà essere ripagato per intero.

Per ottenere il prestito la famiglia Zhang ha dato in pegno "Grand Tower Sarl", una delle holding tramite cui Suning controlla l’Inter: una situazione sempre più simile a quella di qualche anno fa con YongHong Li che perse il controllo del Milan dopo averlo dato in pegno ad un altro fondo americano, Elliott, per ottenere un finanziamento.