Zhang spegne gli entusiasmi: "L'Inter non è in vendita"

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - MILANO, 26 OTT - "L'Inter non è in vendita". Così il presidente nerazzurro Steven Zhang, intervistato da Sky, interviene sulle voci di possibile cessione del club. "Sono anni che la società è al centro di queste voci. Non sto parlando con nessun investitore, il club non è in vendita. Siamo concentrati sulle vittorie finché sarò presidente", ha aggiunto. (ANSA).