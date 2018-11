10 domande (e 30 risposte) su Gattuso e dintorni

1 - Nel girone di ritorno della scorsa stagione il Milan ha fatto 39 punti perché:

a) Gattuso ha sistemato la squadra al meglio

b) il campionato italiano è scarso

c) Gattuso ha un culo pazzesco

2 - La scorsa stagione è arrivato in finale di Coppa Italia eliminando Inter e Lazio perché:

a) lo meritava

b) Inter e Lazio hanno schierato le riserve

c) un caso

3 - Dal 1° gennaio al 31 ottobre ha perso soltanto contro Juventus, Napoli e Inter oltre allo scivolone con il Benevento perché:

a) sono più forti

b) emergono i limiti di un allenatore scarso

c) in altre partite non ha perso ma soltanto per caso

4 - Il Milan attuale è al 4° posto perché:

a) ha sprecato punti pesanti altrimenti sarebbe 3°

b) il campionato italiano è scarso

c) Gattuso ha un culo pazzesco

5 - Il Milan attuale ha il 2° attacco assoluto perché:

a) non è vero che Gattuso sia un difensivista

b) il campionato italiano è scarso

c) Gattuso ha un culo pazzesco

6 - Non c'è partita in cui i rossoneri non subiscano gol perché:

a) errori individuali gravi e sistematici

b) non è vero che Gattuso sia un difensivista

c) colpa dei moduli e dell'allenatore incapace

7 - Gattuso non schiera sempre insieme Higuain e Cutrone perché:

a) ha in rosa solo 2 attaccanti e ha paura di perderne uno o entrambi

b) è difensivista

c) è scemo

8 - Gattuso non fa mai giocare Montolivo e Bertolacci (che ha voluto trattenere lui) perché:

a) non li vede in condizione di poter essere utili

b) gli stanno sulle balle

c) bisogna chiederlo a lui

9 - Opinionisti e allenatori dicono che il Milan ha un'identità precisa perché:

a) sono imparziali e esaminano le partite

b) sono amici di Gattuso

c) non capiscono un cazzo

10 - Il mercato del Milan è stato deficitario perché:

a) Leonardo si è insediato il 21 luglio, il campionato iniziava il 18 agosto e la questione Bonucci-Higuain ha portato via molto tempo

b) un dispetto di Elliott e soprattutto Leonardo a Gattuso, che notoriamente gli sta sulle balle anche perché non mette mai la cravatta

c) Leonardo non capisce un cazzo ed è stato anche all'Inter