Che spettacolo Ibrahimovic. Ecco chi può sbloccare l’ultima parte di mercato del Milan

Abbiamo la fortuna di ammirare uno dei giocatori più straordinari della storia recente del calcio italiano, godiamocelo. E’ qualcosa di più unico che raro ciò che sta facendo Zlatan Ibrahimovic: essere determinante a 39 anni. I gol e le giocate sono di altissima scuola, ma è la determinazione che mette in campo a lasciare tutti a bocca aperta, l’essere costantemente al centro di tutto. Il Milan contro il Bologna è stato per 75 minuti spettacolare con fraseggi nello stretto al limite dell’area di rigore, costruendo con semplicità sponde tra attaccanti e centrocampisti per trovare l’inserimento giusto, e bisogna ammettere che Pioli ha svolto un grande lavoro. D’altronde i numeri non mentono: i rossoneri sono imbattuti da 13 partite di campionato (10 vittorie e 3 pareggi), ed è la striscia in corso più lunga in Serie A. Il Milan non arrivava ad almeno 13 gare senza sconfitta da aprile 2013, in quel caso quattordici. Finalmente si vede una squadra che ha una sua identità, sa cosa fare quando ha la palla e quando invece il controllo è degli avversari.

Ad essere puntigliosi bisogna ammettere che per essere un concorrente serio per il quarto posto il Milan dovrebbe colmare almeno 2-3 lacune per lottare fino all’ultimo giorno in serie A, e arrivare in fondo in Europa League. Il difensore centrale ha la priorità assoluta come ripetiamo ormai da settimane, e la conferma è arrivata anche dalle parole di Paolo Maldini. Poi attenzione agli ultimi 2-3 giorni di mercato. Se il Milan dovesse superare i playoff il 1 ottobre, fino al 5 (giorno della chiusura del calciomercato), i rossoneri potrebbero aggiustare la rosa con un altro centrocampista e con un esterno. Ci sono tanti club che hanno giocatori in esubero e pur di snellire il bilancio sono disposti a cederli in prestito o con formule vantaggiose e il Milan è attento a queste particolari situazioni.

A meno che non parta Lucas Paquetà. Se il Milan dovesse cedere il brasiliano in questi giorni, potrebbe sbloccare l’ultima parte di mercato e fornire al club qui 22-23 milioni fondamentali per puntare su un altro elemento di qualità. Molto dipende dalla sua uscita ed è ormai chiaro che Paquetà sia totalmente fuori dal progetto di Stefano Pioli. Prima l’esclusione per scelta tecnica in Europa League, poi nemmeno un minuto in campionato contro il Bologna. L’ex Flamengo è ai margini del progetto ed è un flop totale per quanto la società abbia speso per acquistarlo quasi due anni fa. L’unica speranza per il Milan è che il Lione o qualche società spagnola che sta seguendo Lucas, formuli un’offerta ufficiale da sottoporre alla dirigenza, perché ad oggi negli uffici di via Aldo Rossi non è ancora arrivata. Ci sono state telefonate e tentativi da parte dell’agente di Paquetà di farlo partire, soprattutto con il Lione, ma l’accelerata definitiva non è ancora avvenuta. Sarebbe importante per il Milan completare quest’altra importante cessione dopo averlo fatto con Piatek e Suso a gennaio scorso.