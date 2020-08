Contratto Ibra, ecco come sarà strutturato. Bakayoko non è tramontato. Aurier: valutazioni in corso

Il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic è quasi pronto, c’è grande ottimismo ed è questione di giorni o di ore. I dialoghi tra le parti sono continui e avvengono già da diverse settimane, con il Milan che ha proposto un’offerta con una base economica fissa, attorno ai 4,5 / 5 milioni di euro, e una serie di bonus facilmente raggiungibili, legati ai gol e alle presenze, più un altro ricco bonus in caso di piazzamento in Champions League. Un contratto modulare con incentivi che se conquistati sul campo potrebbe addirittura superare la richiesta dei 6 milioni di euro netti che pretende Zlatan Ibrahimovic. Se la squadra continuerà viaggiare sulla media punti del post lockdown, Ibra e compagni avranno diversi riconoscimenti economici in più. Si tratta anche sull’opzione del secondo anno. Ibrahimovic giocherà sicuramente un’altra stagione con l’obiettivo di vincere l’Europa League e di arrivare almeno al quarto posto, ma potrebbe riservarsi un’opzione per rimanere ancora un altro anno. I dettagli su cui si sta discutendo in questi giorni riguarda proprio questo, mentre sulla volontà del giocatore e del club di proseguire insieme non c’è più alcun dubbio. Ibra è troppo importante per il Milan, ma allo stesso tempo anche i rossoneri permetteranno al 38enne di vivere una seconda giovinezza con tutta l’attenzione mediatica di un club blasonato. Manca solo la firma sul contratto che potrebbe avvenire in questi giorni.

Sul piatto pure i rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu. Il procuratore del turco, Gordon Stipic, è già in contatto con Maldini e Massara da qualche settimana, e vorrebbe ottenere un ritocco d’ingaggio per il suo assistito. E’ possibile che il Milan aumenti leggermente l’attuale stipendio da 2,5 milioni di euro con l’inserimento di bonus legati agli obiettivi. A centrocampo non sono tramontate le idee Florentino e Bakayoko, soprattutto il centrale francese potrebbe tornare in rossonero a titolo definitivo per un prezzo “abbordabile”. Dopo aver giocato l’ultima stagione al Monaco, ha fatto rientro al Chelsea ma non dovrebbe rimanerci. Il Milan aspetterà ancora per presentare un’offerta, in modo avere condizioni più vantaggiose verso fine mercato, quando i Blues scenderanno dai 20 milioni. Le caratteristiche sono quelle giuste, perché il nome di Bakayoko risuona ancora forte nei corridoi di Casa Milan, e resta un obiettivo per il centrocampo qualora le condizioni economiche lo permetteranno.

Il Milan sta dando priorità al rinnovo di Ibrahimovic ma non vuole rimanere indietro sugli altri affari, così continua a studiare Serge Aurier, che sembra essere in vantaggio su Dumfries e Emerson Royal (per quest’ultimo la valutazione supera i 30 milioni). La società sta valutando il terzino del Tottenham sotto tutti i punti di vista, da quello umano all’aspetto tecnico ed economico, una presa d’informazione che poi porterà alla scelta finale. Potrebbe essere un’importante occasione per rinforzare la fascia destra in modo da presentarsi a settembre con due esterni di spinta nel 4-2-3-1 si Pioli.