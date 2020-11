Gigio-Milan: il rinnovo ci sarà, è solo questione di tempo. Brahim è di un’altra categoria.  

In queste settimane abbiamo potuto ammirare da vicino Brahim Diaz, un giocatore che tecnicamente è di un’altra categoria. Osservate come tocca la palla, come sappia gestirla sapientemente con entrambi i piedi, la rapidità di esecuzione e la fantasia nelle giocate. Elemento con caratteristiche uniche al Milan. Dal punto di vista realizzativo ha già fatto un passo avanti rispetto al passato (quota tre gol) e non le gioca nemmeno tutte. Quando parte da titolare fa bene, quando subentra dalla panchina cambia ritmo alla gara, e alla lunga sarà difficile tenere a freno un giocatore così importante. La dirigenza è convinta che possa essere un’arma fondamentale per il resto della stagione, e si pensa già alla trattativa con il Real Madrid. Il prezzo dello spagnolo è già lievitato dopo quest’avvio di stagione positivo, ma il Milan è sempre intenzionato a inserire un’opzione di acquisto nel corso di questi mesi. Il rapporto tra Maldini e il Real Madrid è più che buono e nel corso delle prossime settimane si proverà ad intensificare il dialogo per ottenere qualcosa in più rispetto al semplice prestito secco stabilito in estate.

Quando c’è la volontà di un giocatore a rinnovare, la firma sul contratto diventa solo questione di tempo. Per Gianluigi Donnarumma il tormentone sul prolungamento va avanti da mesi ma da fonti vicine al portiere arrivano solo conferme, il matrimonio continuerà. E’ solo questione di tempo e c’è chi sarebbe pronto a scommettere che entro Natale potrebbe arrivare la firma sul rinnovo fino al 2024 con adeguamento salariale per Gigio. Degli aspetti tecnici ed economici, ovvero sulle modalità di pagamento, clausole e premi individuali, ci sta già lavorando Mino Raiola e il suo viaggio a Milano di recente è servito per ridurre le distanze tra la richiesta e l’offerta dei rossoneri.

La dirigenza milanista è serena, sa di poter contare su un ragazzo cresciuto con i colori rossoneri e diventato negli anni indispensabile nello spogliatoio. Donnarumma ha rinnovato nel 2017 ed è intenzionato a farlo anche ora che il progetto Elliott mira a riportare la società di nuovo ai vertici. L’entusiasmo a Milanello e l’aria positiva che si avverte attorno al Milan sono ulteriori spinte verso il prolungamento. Gigio è pienamente coinvolto nella vita di squadra e si vede ancora in rossonero per tanti anni, il suo contratto va solo definito nel dettaglio ma la volontà è chiara a tutti.

Tutto il Milan è tornato ad essere compatto, c'è unione d'intenti e continuità nel progetto, ovvero gli ingredienti che mancavano negli anni passati. Per qualcuno il Milan è già da scudetto, per altri invece può lottare per la Champions, ma al di là del partito per cui vi schierate, la buona notizia è che la strada intrapresa è quella giusta. Il Milan migliorerà ancora e un po’ alla volta sta tornando.