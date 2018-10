Idolo Gattuso, non è una bestemmia muovere critiche costruttive. Mercato: ok Paquetà, ma a centrocampo serve una certezza

Tutta questione di atteggiamento. Il punto focale delle critiche mosse a Gattuso e al Milan, dopo la sconfitta del derby, sta proprio nell’atteggiamento. I rossoneri sono usciti ridimensionati dalla partita contro l’Inter, non per la sconfitta ma per come si è sviluppato l’incontro. Squadra rinunciataria, che non ha dato mai l’impressione di far male all’avversario, e soprattutto molti hanno giocato con paura. La rabbia dei tifosi che ha sotterrato di critiche Gattuso e Donnarumma, ha una radice specifica. Perché nelle due settimane d’attesa a questo importante appuntamento, tutti hanno parlato di “coraggio”, di “giocare senza paura”, di “non essere inferiori a nessuno”, per poi cadere nella trappola di sempre. Quando l’avversario è più forte del Milan, ai giocatori viene la tremarella e l’allenatore incappa in decisioni poco condivisibili.

Gennaro Gattuso è un idolo di Milanello, una persona cui va detto sempre grazie per l’amore che mette ogni giorno per i colori rossoneri. Difenderebbe sempre il Milan, per questa maglia ha sputato sangue e non ha dormito la notte. Però lo spettacolo osceno del derby non può passare in cavalleria. Qualcosa va fatto prima che sia troppo tardi. Se Gattuso deve prendere scelte drastiche nei confronti di qualche giocatore, lo faccia ora. Una strigliata in più non farebbe male, se il metodo della carota funziona poco. E soprattutto abbia un atteggiamento più propositivo. Lui da giocatore è stato un guerriero, una roccia del centrocampo milanista, oggi è insopportabile vedere un Milan molle e senza personalità. Si può perdere un derby ma c’è bisogno di mettere più coraggio in campo. L’atro appunto che si può muovere a Gattuso riguarda i cambi, spesso poco comprensibili. Nel derby era giusto sostituire uno spento Calhanoglu, e la mossa Cutrone non era sbagliata, ma lasciarlo sulla fascia, isolato da Higuian, ci è sembrato sprecato. Quando invece il Pipita in aera dell’Inter sbatteva da solo contro il muro nerazzurro.

E’ anche vero che il mercato, tranne il colpo eccezionale Higuain, per ora non sta funzionando. Tolto gli undici titolari, il resto dei giocatori fanno fatica a emergere. Castillejo ha convinto a metà, Laxalt potrebbe giocare di più e non per forza al posto di Rodriguez, ma potrebbe dare una mano a Bonaventura o Calhanoglu quando sono in difficoltà, mentre Bakayoko è meglio che per ora resti in panca, perché ogni volta che entra, dà la sensazione di essere un pesce fuor d’acqua. In attesa di vedere finalmente Caldara in coppia con Romagnoli.

Così a gennaio il Milan, oltre a Lucas Paquetà deve andare a prendere una certezza. Il brasiliano è una scommessa (considerando l'età e il fatto che non ha mai giocato in Italia), dunque serve un uomo che faccia la differenza, un colpo grosso che cambi il volto della mediana. Le partite si vincono in quella zona del campo e oltre i tre titolari, Kessie, Biglia e Bonaventura, il Milan a centrocampo non ha nessuno. E questo è un punto debole importante.

Infine va detto che la stagione non è ancora compromessa perché il Milan ha ancora possibilità di rientrare nel discorso quarto posto. Ora sta a Gattuso uscire da questa brutta tempesta di critiche e dimostrare con i fatti che la stagione non sarà mediocre come negli anni passati. A gennaio arriveranno altri rinforzi, ma bisogna raggiungere quella data con il Milan ancora in carreggiata per la Champions, altrimenti sarà tardi. Già da domani contro il Betis Siviglia, anche con qualche cambio a causa si acciacchi dei titolari, c’è bisogno di dare un forte segnale a San Siro, e lo stesso vale nelle partite contro Samp e Genoa.