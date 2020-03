Il futuro di Gigio. Tre scenari e un rischio clamoroso

Il futuro di Gigio Donnarumma in via Aldo Rossi è tema caldissimo. Il nome del portiere è diventato tra i più chiacchierati da radiomercato, vista la scadenza del contratto al 2021: c'è ancora un po' di tempo, ma nel calcio si tratta di poco tempo. Significa che tra una decina di mesi il giocatore può firmare gratis per un'altra squadra. Ma andiamo con ordine. Al momento ci sono 3 possibili scenari all'orizzonte del rapporto tra Donnarumma e il Milan.

Il primo: rinnova il contratto. Il secondo: non rinnova e va via quest'estate. Il terzo: non rinnova e parte gratis nell'estate del 2021. Che possa concretizzarsi il rinnovo sembra molto, molto improbabile. La base di partenza a 6 milioni di euro rende impossibile per questo Milan offrire al portiere un aumento (condizione fondamentale invece per l'agente Mino Raiola).

E allora scaliamo al secondo scenario: senza nuovo contratto l'obiettivo del club sarebbe per forza di cose venderlo in estate. Ma si preannunciano diverse difficoltà. L'ingaggio innanzitutto riduce le pretendenti a un gruppo di pochissime squadre. Tra l'altro, quasi tutte le grandi d'Europa sono coperte nel ruolo del portiere. Per via dell'impatto dell'emergenza Coronavirus sul calcio, poi, sarà un mercato con pochi soldi in circolazione, fatto prevalentemente di scambi e valutazioni ridotte. L'obiettivo mega-plusvalenza, così, rischia inevitabilmente di essere ridimensionato, anche perchè non ci sarà l'Europeo, vetrina sulla quale il Milan puntava molto per arrivare a una valutazione superiore di Donnarumma. Accontentarsi, sempre che arrivino offerte, può essere putroppo un obbligo per scongiurare il terzo scenario, e cioè l'addio a costo zero nel 2021.

Diversi club (Juve e PSG compresi) si sono già fatti avanti con il procuratore, pregustando di arrivare a Gigio nella stagione successiva senza sborsare un euro. Così facendo Raiola otterrebbe una mega commissione e garantirebbe al portiere un ingaggio ancora più importante. Per questo bisogna mantenere alta l'attenzione e iniziare già a lavorare per scongiurare quello che per il Milan rappresenterebbe un danno economico clamoroso. Si tratta di una situazione davvero complicata, sulla quale si misureranno anche le capacità della dirigenza e la bontà del progetto Elliott, sul quale, va ricordato, Mino Raiola ha già espresso più di una perplessità. Particolare, questo, non esattamente incoraggiante.

Un abbraccio a distanza a tutti i lettori di Milanews e, mi raccomando, restate a casa!