Il Milan può "far fuori" la Roma. Calhanoglu, modalità sbagliate e richiesta folle

Domani sera contro la Roma altra partita importantissima contro una rivale nella corsa a un posto in Champions League. In caso di vittoria il Milan manderebbe i giallorossi a -8 in classifica: questo rappresenterebbe davvero un bel vantaggio, nonostante siamo solo all’inizio del campionato. Entrambe le romane così sarebbero nella condizione di dover rincorrere senza poter più sbagliare.

In tutto questo va ricordato che la squadra di Pioli continua a fare i conti con la sfortuna: Rebic è sempre out e con ogni probabilità anche Calhanoglu (nella migliore delle ipotesi andrà in panchina). Ma se da altre parti (senza andare troppo lontano) è un continuo piangersi addosso, a Milanello si stringono i denti e si tira dritto.

In settimana il turco numero 10 ha fatto parlare di sè oltre che per l'infortunio anche per la sua situazione contrattuale.

La scadenza al 2021 rende la pratica rinnovo incandescente e le richieste economiche del suo procuratore sicuramente complicano il tutto. Chiedere più del doppio rispetto agli attuali 2,5 milioni di euro a stagione è decisamente anacronistico in relazione alla crisi economica che tutto il mondo vive, quello del calcio incluso.

Gli stadi sono vuoti e non portano risorse al club, gli sponsor sono in difficoltà, ma i giocatori continuano a chiedere follie.

Il procuratore Stipic risparmi almeno ai tifosi certe voci strumentali, come l'accostamento alla Juventus prima e ai cugini poi.

Al giocatore va ricordato oltretutto che nelle scorse stagioni il rendimento non è stato esattamente da numero 10, anzi: soltanto quest'anno sì sono visti finalmente valore e continuità di prestazione.

Essere arrivati così lunghi sul rinnovo di contratto, ovviamente, non gioca a favore della dirigenza, che avrebbe dovuto impugnare la pratica molto prima.

Stesso discorso per Gigio Donnarumma, mentre sul prolungamento di Ibrahimovic non ci dovrebbero essere problemi in Primavera.

A Milanello si sta costruendo qualcosa di veramente importante e sarebbe un peccato perdere per strada qualche pezzo pregiato. Sarebbe un peccato anche per i diretti interessati, per chi è tifoso del Milan da sempre e per chi, si spera, nel frattempo lo è diventato. Ormai siamo di fronte quasi a una corsa contro il tempo: la speranza è che si possa presto trovare un punto di incontro che faccia felici tutti e che questo bel percorso possa continuare senza intoppi.