La cattiva sorte si abbatte su Milanello, ma a gennaio si corre ai ripari. Milan, ora lo sprint prima della Juve

Nulla è perduto. Il Milan grazie al successo con la Samp e alla frenata delle due romane, può agganciare oggi il quarto posto se dovesse riuscire a superare il Genoa. L’obiettivo quarto posto è ancora a portata di mano e il Milan deve iniziare a dare continuità di risultati dopo un momento di sbandamento. Il confronto con Genoa e Udinese, prima della sfida con la Juve che precederà la sosta per le Nazionali, servirà ai rossoneri per fare il pieno di punti e rimanere nelle zone alte della classifica, e cercare di svoltare definitivamente. D’altronde è ciò che aveva chiesto Gattuso, provare a dare una sterzata alla stagione dopo il ko nel derby. Nella gara con la Samp i rossoneri hanno varato il 442 e dovrebbe essere anche il modulo dei prossimi impegni, perché a oggi non si può dividere la fantastica coppia Cutrone-Higuain, la cui intesa è migliorata a vista d’occhio. Numeri fenomenali per l’attaccante classe 1998: ben cinque reti in 235 minuti giocati, uno ogni 47 minuti. Per non parlare del Pipita al suo settimo sigillo stagionale tra coppa e campionato. Questo nuovo modulo dà più garanzie nel gioco offensivo ma vanno registrati gli automatismi in difesa, poiché la squadra continua a prendere gol.

A Milanello l’umore è migliorato dopo il 3-2 ai blucerchiati ma i sorrisi sono amari quando si pensa alla situazione infortuni. Il Milan ha perso Mattia Caldara per molto tempo a causa di una lesione al polpaccio e una lesione parziale del tendine achilleo. La sfortuna si è accanita sul centrale ex Atalanta che dovrà stare fuori fino a febbraio-marzo, saltando così gran parte del campionato. Fino ad ora Caldara era rimasto ai box per un problema al pube, poi la brutta notizia dell’infortunio grave al polpaccio e al tendine d'Achille. Una vera beffa per il club che deve rinunciare ad un altro prezioso rinforzo estivo, com'era successo con Andrea Conti l'anno scorso. Il 2018 per Mattia è stato infernale, perché ha giocato solamente 14 partite tra Atalanta e Milan, una fase preoccupante della sua carriera che ci auguriamo possa finire presto. Non se la passa bene nemmeno Davide Calabria che non sarà titolare col Genoa ed è in dubbio per Udine. La distorsione alla caviglia l’ha frenato, e nonostante la convocazione, al suo posto c’è solamente Ignazio Abate da poter schierare sulla corsia destra, oltre al giovane Bellanova. Conti infatti non ancora abile a giocare dall’inizio. Per lui nel weekend potrà esserci il ritorno in campo con la squadra Primavera, per assaggiare nuovamente il campo dopo un lungo periodo di stop a causa della doppia operazione al crociato. Da valutare anche le condizioni di Kessie e Calhanoglu, tutti non al 100% della forma fisica, mentre Bonaventura non è stato nemmeno convocato. Il tecnico dovrà ponderare bene le scelte di queste ore perché non può rischiare altri infortuni, e il Milan fino alla sosta dovrà disputare quattro gare e vedersela con Genoa, Udinese, Betis e Juventus. Praticamente un match ogni tre giorni.

Ecco perché a gennaio la società dovrà correre ai ripari per fornire all’allenatore dei rinforzi adeguati per proseguire nella ricorsa al quarto posto. A questo punto si valuterà anche l’acquisto di un altro centrale difensivo, perché i rossoneri si ritrovano a giocare solamente con tre difensori in quel ruolo, tra l’altro Zapata è anche in scadenza contrattuale. E’ scontato inoltre che servirebbe un centrocampista di grande qualità per dare un ricambio ai tre titolari, considerando che le alternative non danno assolutamente garanzie. Inoltre, se il Milan dovesse proseguire con il 442, servirebbe un altro attaccante. L’utilizzo contemporaneo di Cutrone e Higuain lascerebbe un vuoto sul possibile sostituto, che potrebbero essere all’occorrenza Borini o Castillejo, ma di sicuro si tratterebbe di seconde scelte o giocatori adattati, per questo un terzo attaccante di ruolo da prendere sul mercato sarebbe molto utile.