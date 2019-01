LA LETTERA DEL TIFOSO: "Perchè non Kucka?" di Claudio

Cari tifosi rossoneri, nn so voi ma secondo me KUCKA è stato uno dei migliori centrocampisti che abbiamo avuto negli ultimi 3-4 anni e sinceramente nn ho capito il motivo della sua cessione. Adesso siamo alla ricerca di un ricambio di Kessie e di Bakayoko e da quanto sembra il Trabzonspor non ha pagato le tasse del suo trasferimento, quindi invece di regalarlo al Parma.. perché nn riprenderlo ??

Claudio M.