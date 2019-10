Lezioni di comportamento

Il fardello era pesante dopo i 3 punti scaraventati via contro Lecce e Roma. Dal suicidio dell’Olimpico al ballo del mattone con la Spal, tutta la differenza del mondo la fa il ritorno alla vittoria con un atteggiamento responsabile: attenzione, pazienza, rispetto delle consegne. Il tutto con il rimescolamento di protagonisti e moduli attrezzato da Pioli per scuotere la scolaresca e ritrovare un minimo di spirito. Una brevissima ora d’aria, necessaria e corroborante. Quello che deve crescere e distinguere questa squadra restano la maturità e miglioramenti tecnici che fino ad oggi marciano al passo del bradipo. A proposito di comportamenti. Il capitano Romagnoli sta cambiando la procura. Non è detto necessariamente che sia per cercarsi un’altra squadra, benché ci somigli molto. Nel caso, grazie e arrivederci. Se invece farà di nuovo la scelta di rimanere a bordo, sarà la migliore opportunità per consacrarsi ad esempio per tutti. Ha già rinnovato una volta in una situazione precaria, sebbene le prospettive fossero assai diverse rispetto al triennio complicato che abbiamo messo alle spalle. Spero non pensi mai, però, che le sue quotazioni in Nazionale siano condizionate da quelle della squadra di club. Sarebbe un peccato.