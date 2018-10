Niente sangue amaro. Rino: è il Milan che ti parla. Dal Culovic al...

Non ci sorprende e non ci spaventa più nulla. Dal 12 gennaio 2012 in poi, ne abbiamo viste, subite e patite così tante che l'insignificante coda del derby di giovedì sera ci fa un baffo. Anzi, meno male che è arrivato il Betis altrimenti il magone e l'impalpabilità ce li portavamo in campo contro la Sampdoria e sarebbe stato molto peggio. Del resto il "clima" europeo attorno al Milan è quello del rigore negato a Castillejo. Quando le cose saranno definitivamente chiarite e quando le istituzioni europee avranno a loro volta piacere, ne riparleremo. Inutile farsi il sangue amaro per una competizione che attizza fino ad un certo punto e che ci viene fatta anche pesare. Tra le tante cose brutte brutte che abbiamo sofferto dal 12 gennaio 2012 ad oggi, c'è anche lo 0-2 contro l'Atalanta di dicembre. Inquietante e sinistro, ma quattro giorni dopo il Milan vinceva il derby di coppa Italia. Per non parlare dello 0-1 contro il Benevento: otto giorni dopo il Milan vinceva a Bologna. Mettiamoci anche il capolavoro del pari regalato all'Empoli (con tutto il rispetto): quattro giorni dopo il Milan vinceva a Reggio Emilia contro un Sassuolo che aveva vinto in settimana a Ferrara facendo riposare i suoi giocatori migliori proprio per aspettare i rossoneri al varco. Quel che è successo è successo. Quando si fa calcio, conta sempre quello che hai davanti, non quello che ti sei lasciato dietro. Contro Sampdoria e Genoa, ci sono punti in palio e il Milan verrà giudicato per quello che farà contro Sampdoria e Genoa. Non per il 92esimo e per il Betis. C'è sempre tempo. Per tutto. E ai balbuzienti delle date e delle ricorrenze che vagano sconclusionati fra mesi e periodi stagionali, sarà bene che qualche logopedista della memoria ricordi che l'ultima volta che il Milan si è qualificato in Champions League lo ha fatto grazie ai 42 pesantissimi punti conquistati nel girone di ritorno, dal gennaio al maggio del 2013.



Restiamo al campionato, quindi. Rino Gattuso quest'anno ha fatto due grandi partite, come impostazione, come piano-gara e come cambi: Milan-Roma e Sassuolo-Milan. In altri due casi invece non è andata così: Milan-Atalanta e Milan-Inter. Quest'anno la rosa è diversa da quella di un anno fa, è più profonda, con più alternative. E Rino non ha ancora finito di interpretarla. Noi, con spirito di servizio e con buona fede, con stima e con affetto, ci riproviamo. Le due lame nel petto della classifica del Milan, sono arrivate entrambe da destra. Il cross per il 2-2 di Rigoni, il cross per l'1-0 di Icardi. Non tutte le partite sono uguali, ma certe partite sì. E le gare toste in cui sul binario di sinistra, il Milan non finisce con Laxalt davanti a Rodriguez, finiscono male. Laxalt a Reggio nel finale di gara: ha chiuso i varchi e fatto ripartire il Milan per il gol del 4-1. Abbiamo chiuso gli occhi e sognato il finale del derby con il 4-4-2, con Patrick e Higuain davanti e con Laxalt quarto a sinistra. Bakayoko non perde palla al limite dell'area, sulla fascia sinistra ci sono in due esterni di ruolo in chiusura su Candreva e Vecino, in mezzo all'area c'è Romagnoli che respinge il cross. Facile, per noi che stiamo seduti. Ma per Rino questa stagione sembra un po' meno facile. Anche la scorsa stagione, per generosità, Gattuso commetteva qualche errore nei finali di gara. Erano episodi. Ma la sensazione è che quest'anno ci sia qualcosa di strisciante, di diverso dalla generosità, e cioè un nervosismo sotto traccia. Stacchi Rino. Non pensi più alle consuetudini della scorsa stagione. Era un ballon d'essai, e noi lo constatiamo amaramente. La realtà ci dice che adesso bisogna calarsi completamente e solo nel nuovo Milan. Ne vale assolutamente la pena. Non deve farsi scavare dentro Rino dalle contaminazioni e dalle profezie di sventura. C'è un nuovo Milan, una nuova rosa, nuove linee, nuovi pensieri, nuovi umori. Rino li deve fare propri interiormente e staccare rispetto a tutto il resto, soprattutto rispetto al passato. Giusto che Rino dimostri di saper e voler giocare a pallone. Nobile e in linea con il brand. Ma tutto questo va fatto senza archiviare anima, chiusure, equilibri, soprattutto sui tornanti a gomito dei finali di gara. Il Milan è un libro aperto, che aspetta le pagine scritte da Rino con tutte le sue caratteristiche. Il nuovo Milan è un progetto da abbracciare forte, non da osservare con circospezione. Forza, aggiustiamo i cambi, rimettiamo a posto le caviglie dei centrocampisti che nel derby ci hanno dannatamente penalizzato, iniziamo a giocarci i jolly delle partite da iniziare con Pipita e Patrick in campo dall'inizio e ripartiamo. Per due mesi ininterrotti e per le due settimane pre-derby il giudizio era unanime sul Milan che "gioca bene". Saranno mica diventati tutti matti. E allora aggiungiamo energia, scaltrezza nei cambi e cattiveria al gioco e all'organizzazione e tutto si risolverà. Ma certo che si può fare.



Nel 2004-2005 il grande Milan di Ancelotti, Kakà, Shevchenko e Crespo segnava spesso all'ultimo minuto (Lazio, Cagliari, Atalanta...). I tifosi avversari coniarono una definizione per quel Milan: Culovic. Solo Culovic. Tutto Culovic. Era un Milan con un gioco così collaudato e campioni così celebrati che non meritava quell'appellativo, ma il calcio e il tifo sono tutt'altro che politicamente corretti. Il tifo è cecità, cuore, passione, sangue che scorre nelle vene. Così come in certi casi lo sono le telecronache che, non a caso, vengono definite faziose, quindi tifose. Hanno un culo pazzesco, non è una analisi. E' il cuore che sanguina per il derby perso per errori tuoi a partita ormai finita. Lo ha perfettamente capito il collega di JTV, Paolo Rossi ("Al di là delle appartenenze di bandiera, il "voglio morire adesso senza pietà" è il riconoscimento profondo alla passione del calcio. Come tutti conosco quel dolore e la difficoltà di trovare le parole giuste. Perciò mi complimento con lui che c'è riuscito") e anche il profilo twitter dal cuore nerazzurro di Nonleggerlo ("Senza ironia, devo dire che mi fa impazzire il modo in cui dice "c'hanno un culo", è liberatorio, si sente che viene dal cuore di un tifoso"). Non capire queste cose, significa essere tutto il contrario di quelli che sono innamorati, appassionati e veri. Perchè se sfrutti un gol sportivamente tragico per ricordare sulla pelle dei tifosi che ne hai azzeccata una, sei solo uno che cerca di tornare in buona nel momento peggiore, nel momento più sbagliato. Tifosi che non ti possono vedere, non per la teoria confermata, ma per lo spirito con cui gliel'hai sbattuta addosso. La cosa giusta nella bocca sbagliata e sulla faccia sbagliata è comunque un errore. In ogni caso, la nostra analisi giusta o sbagliata su Rino, che adoriamo come persona e come allenatore, l'avete letta nelle righe precedenti. Quelle che hanno fatto gli osservatori e i tifosi di Sampdoria, Milan e Siviglia, sono agli atti, senza contare che chiunque minimamente preparato sa distinguere tra errori nei cambi ed errori dei singoli, rispetto ad una squadra senza struttura, senza identità e senza preparazione. E qui ci fermiamo, non potendo curare l'ossessione di chi ci ha provato ad essere pagato al posto di qualcun altro. Per sciogliere questo nodo irrisolto, ne serve solo e semplicemente uno di quelli bravi. Buon lavoro.