Sei lettere, Agosto: fiducia e trasparenza. Leao: guarda di là e caricati. Le dirette di Milan TV

Il mercato del Milan è di una trasparenza assoluta. Il club fa trapelare che il problema di Andrè Silva con il Monaco è solo ed esclusivamente economico e non sanitario e il ds del Monaco Petrov conferma che la questione era solamente economica. Boban fa sapere alla Gazzetta che è impossibile Modric e a stretto giro Predrag Mijatovic conferma che Modric resterà al Real Madrid. Piaccia o non piaccia, il mercato del Milan non ha creato false illusioni e ha fatto tutto quello che Ivan Gazidis aveva preventivato nell'intervista di fine maggio sempre alla Gazzetta. Quello del Milan non è il mercato tradizionale: niente fiera dei sogni, niente invasioni degli aeroporti, niente notizie coltivate ad arte sui media. E' un anticipo del campo, è al servizio del campo e non è il "mercato" propriamente detto. Il club rossonero ha acquistato solo giocatori a titolo definitivo, pagati cash e con contratto quinquennale. Ovvero: ci crediamo e li blindiamo. Poi dovranno crescere e affermarsi, ma sul campo. Non nei cori estivi. Il testimone sembra sia stato abbastanza afferrato dalla tifoseria rossonera, che ogni tanto tenta giustamente e legittimamente di sognare e magari sbuffa per come vengono propagandati certi prezzi, ma ha sostanzialmente capito e apprezzato. Adesso, siamo ad agosto. Qualcosa c'è ancora da fare, ma come Leao e Duarte si sono materializzati da un giorno all'altro, qualcosa accadrà anche ad agosto. Senza teatrini di presentazione, ma accadrà.



Boban e Maldini volevano che succedesse esattamente quello che è successo: un giovane come Rafael Leao non può essere presentato con le fanfare. E nemmeno con ricchi premi e cotillons. La personalità e la tecnica il ragazzo le ha, anche in abbondanza. Ma con i giovani non si sa mai, nel dubbio sempre meglio essere cauti. Quando un bocciolo si sta formando, meglio coltivare gli stimoli e le ambizioni, piuttosto che l'ego e la vanità. Intendiamo dire che Leao è arrivato alla chetichella nella Milano rossonera, contrariamente a quanto accaduto dall'altra parte della città. Il messaggio al giovane portoghese è chiaro: lotta anche tu per quella ribalta e se tutto andrà bene magari toccherà anche a te. E magari con gli interessi.



Milan TV sarà in diretta questa sera per Feronikeli-Milan e sarà live anche per Cesena-Milan il 17 agosto. Notizie importanti, come quella della conferma della professionista impeccabile che risponde al nome di Giorgia Palmas, bella persona e cuore rossonero. Appunti importanti al termine di una settimana che ha avuto due storiche ricorrenze: il 5 agosto di 10 anni fa con l'arrivo in elicottero di Silvio Berlusconi a Milanello per la conferma di Pirlo e l'acquisto di Huntelaar, il 6 agosto di 8 anni fa con la vittoria del penultimo trofeo rossonero rappresentato dalla Supercoppa-derby di Pechino.