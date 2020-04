Situazione sponsor: adesso è fondamentale non perderne. Singer-Rangnick, si attende l'incontro finale. E su Tonali, il Milan c'è. Ritroviamo il tifoso che a Manchester disse: "Se sbaglia è finita"

Mentre la FIGC ha stilato il suo protocollo da sottoporre al governo nell’incontro che ci sarà mercoledì, le squadre si apprestano ad attrezzarsi per la ripresa degli allenamenti. Entro le prossime 48 ore, i giocatori del Milan che sono all’estero, dovranno fare rientro in città per sottostare al regime di quarantena di 14 giorni propedeutico al ritorno al lavoro a Milanello. Il centro sportivo rossonero, nelle prossime due settimane, sarà oggetto degli interventi del caso, sia a livello di sanificazione degli ambienti sia per l’accoglienza di atleti, staff e dipendenti che giornalmente dovranno lavorare nel quartier generale rossonero. Ma quello che inizia a preoccupare è l’apporto degli sponsor. Attenzione, sia ben chiara una cosa ai naviganti, non è una critica a Gazidis, non è il momento storico. Ma è una constatazione dei fatti. In una situazione come quella attuale, è normale ed evidente che i partner commerciali (così come Sky e Dazn stanno facendo per i diritti tv) stiano cercando una soluzione con il club per gli importi mensili da versare e il loro ammontare. Perché la pandemia ha tolto loro la visibilità prevista nei contratti, tanto è vero che le chat organizzate dal club con i suoi tesserati e le sue glorie portano i loghi di alcune di queste aziende. È il marketing al tempo del Covid-19 e dei webinair che spopolano. Ma per tappare l’eventuale emorragia si deve fare anche questo. E il compito che attende l’area commerciale sarà ancora più duro e ostico, visto che la crisi mondiale da coronavirus renderà più complicati gli investimenti dei marchi nei club di calcio.

Non appena ci sarà la possibilità di viaggiare, Gordon Singer e Ralf Rangnick avranno il confronto finale per mettere nero su bianco, in via definitiva, sul programma di lavoro dei prossimi tre anni. I nomi che stanno circolando in questi giorni, da Tonali in giù, sono tutti plausibili e rientrano nel piano generale della prossima campagna acquisti. Giocatori giovani sì, ma con una determinata personalità che possa aiutarli a entrare subito in un contesto come quello del calcio italiano. Rangnick, che avrà un ruolo centrale, dovrebbe ricoprire sia il ruolo di allenatore sia di uomo mercato, dove sarà lui a dare le direttive e i nomi per i giocatori da prendere. Der Kommissar non vuole transigere da questo aspetto e, a mio parere, fa bene. Se si deve fare un programma di lavoro, è giusto che venga seguita una linea che sia funzionale al progetto tattico dell’allenatore. Solo così e con il tempo si potranno vedere i risultati. Atalanta e Lazio sono lì a dimostrarlo. Per quanto riguarda Tonali, il Milan c’è ed ha pronta una buona fetta del proprio budget per lui. Molto dipenderà anche dalle contropartite che potranno essere gradite a Cellino, ma i rossoneri ci proveranno. Così come ci proveranno per Samuele Ricci dell'Empoli.

Infine, un po’ di leggerezza. Nelle scorse notti, insonni come molte durante la quarantena, su Twitter è partita la caccia a quel tifoso milanista che fece innamorare il regista dell’Uefa in occasione della finale di Manchester contro la Juventus. Quel suo “se sbaglia è finita” prima del rigore di Del Piero, è tornato in auge in maniera prepotente anche grazie alle repliche di quella finale che sono andate in onda su Sky. A te, fratello milanista, va il mio appello e quello del Milan Twitter: fatti trovare! Scrivici su Twitter o su Instagram e racconteremo la tua storia, oltre a portare a termine un caso degno di Chi l’ha visto?