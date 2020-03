Riapriranno gli stadi. Quelli lì si affannano a cercare le date, noi possiamo aspettare perché già sappiamo che un giorno arriverà. Riapriranno gli stadi e le scuole le chiese i bar i negozi... Strade, autostrade, stazioni, aeroporti, e torneremo a viaggiare. Saremo consapevoli che una guerra l’abbiamo combattuta anche noi, come ogni nonno almeno una volta ci aveva augurato senza desiderarlo veramente, ma nella speranza che qualcosa di duro, insopportabile, una privazione totale come le loro negli anni Quaranta, ci servisse ad aprire gli occhi, l’anima, il cuore. E anche noi, i nostri figli soprattutto, avremo qualcosa da raccontare. Delle nostre trincee tra cucine e divani, del nostro isolamento incollati a smartphone e tv come una volta si radunavano intorno alla radio. Abbiamo le nostre sirene come quelle che annunciavano i bombardamenti. E anche le nostre sirene ci squarciano il petto.

Quel giorno torneremo a parlare di calcio e di vita e di passione. La nostra passione. Forse le anime non saranno più gentili, sicuramente non tutte potranno cogliere e poi cambiare, ma una nuova costrizione guiderà comunque il nostro cammino: la costrizione della libertà. Porterà con sé il bisogno di aiutarsi, dovrà farlo anche chi non ha cuore perché sarà l’unica condizione per sopravvivere.

Il mondo, tra poco, sarà davvero piatto. Sarà uguale per tutti. Avremo tutti gli stessi problemi, le stesse necessità, gli stessi pensieri e la stessa voglia di alleggerire ciò che non serve, di aggrapparci al necessario, di dividere e condividere. Non mi aspetto gemellaggi, fratellanza, unione, una bontà paradisiaca: la natura umana quella è e quella rimane. Mi aspetto che siano la natura dell’acqua dell’aria e dei fiori, che sia il pianeta a indicarci la strada. A obbligarci a seguirla.

Torneremo a parlare di calcio e di mercato, di gol e di partite, di moduli e di fuorigioco, di vita e di speranza. Aspetto quella prima partita con gli occhi già umidi di pianto, per chi dovrà vederla da lassù e per chi la troverà ancora una cosa stupida, una partita di calcio. Perché chi ancora non sa quale parte abbia il pallone nel cuore della gente, ancora non sa quale parte abbiano la libertà e la vita. E quanto sia importante rinascere dal nostro amore e dalle nostre passioni immensamente più forti di prima.