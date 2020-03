Tra conferme e smentite la mina Rangnick risulta già letale tra i tifosi rossoneri. Il progetto del nuovo stadio può diventare un contributo alla rinascita post-coronavirus

Sul caso Rangnick ogni giorno si legge un capitolo nuovo. Scandito da due collaudate tendenze, sull’esempio di twitter, di segno opposto: una “negazionista” e l’altra invece confermativa. A fare la rassegna stampa delle ultime ore si colgono un paio di novità. Cominciamo dalla prima: l’indiscrezione firmata da Sky Deutschland sostiene che il tecnico tedesco si sarebbe convinto a non accettare la proposta del Milan. Da indovinare, eventualmente, i motivi. Forse perché preoccupato dal clima ostile che troverebbe a Milanello, forse perché convinto da qualche altra proposta. La seconda notizia è invece la seguente: gli accordi presi con Gazidis prevedono per entrambi, Milan e Rangnick cioè, clausole di rescissione con eventuali penali. A dire il vero, questo dettaglio era già stato reso noto dal sito di Gianluca Di Marzio, noto esperto di calcio-mercato e collega di Sky sport Italia alcune settimane fa. Fossi nei colleghi tedeschi della stessa testata, seguirei Di Marzio invece che dar credito al depistaggio in atto che è funzionale a mettere le parti al riparo dalla causa che intenterà Boban per opporsi al licenziamento per giusta causa.

A tale proposito vorrei infine raccomandare a presunti esperti di diritto sportivo di non avventurarsi in pronostici sul contenzioso perché sarà un tribunale a pronunciarsi e non sappiamo ancora bene quali siano le carte a disposizione dell’una e dell’altra parte nella controversia. La morale è la seguente: comunque vada a finire, il caso Rangnick di sicuro ha danneggiato il clima di Milanello, logorato i rapporti tra alcuni esponenti della squadra e la proprietà rappresentata da Gazidis. Non solo: ma persino il rendimento può subire delle conseguenze come già in parte ha mostrato la sfida col Genoa a porte chiuse. Sul tema, infine, sarebbe il caso di fissare subito con Maldini e Massara le regole d’ingaggio fino al termine della stagione per evitare altri strappi e altre ferite sanguinose tra la tifoseria.

In uno scenario particolarmente depresso, come risulta quello milanista, c’è un solo motivo per chiedere alla città di Milano e ai due club milanesi d’impegnarsi a fondo in un’accelerazione. Riguarda la costruzione del nuovo stadio. Quando sarà finito il ciclone del coronavirus, ci sarà bisogno di far ripartire l’economia della città e della regione e il progetto del valore di 1,2 miliardi di euro può diventare un contributo prezioso al risanamento economico. Il recente vertice telefonico tra gli esperti di Milan e Inter col Comune ha stabilito un nuovo accordo che prevede in sintesi: l’attuale San Siro ridotto a metà, costruzione della cittadella dello sport, e una volumetria fissata al parametro 0,35 se esaltata da un progetto a vocazione sportiva. L’appuntamento fissato è per aprile, data entro la quale deve essere presentato il progetto conclusivo. È l’occasione per Elliott di dimostrare la volontà di dotare il club di un asset strategico e di svolgere funzione sociale per la metropoli lombarda. Quando saremo usciti dall’incubo questo progetto sarà un toccasana. Di qui l’appello alle parti: fate presto e fatelo al meglio.