Un derby più difficile per i rossoneri, ma a gennaio arrivano regali

Sarà un derby complicato per il Milan. Più complicato per i rossoneri che per i nerazzurri. L'Inter si chiude, lascia giocare gli avversari, che sia Sassuolo, Parma, Torino, Fiorentina o Spal, Tottenham o PSV, non fa differenza: loro stanno lì, con una difesa solida e ben protetta dai centrocampisti, pronti a colpire con le vipere in prima linea: Icardi al quale basta un morso, Perisic al quale basta un lampo, Niainggolan al quale basta un'incursione. Spalletti la sua squadra la tiene lì, arrotolata in un angolo, per poi colpire. Non è bella a vedersi, qualche volta non merita di vincere (altre però non merita di perdere), ma è concreta, tignosa, determinata. Armata fino ai denti.

Il Milan di Gattuso è più romantico, più leggiadro. Gioca a calcio, costruisce come nemmeno Juve e Napoli in termini di occasioni, adesso ha entusiasmo e convinzione, ma non riesce a scrollarsi di dosso qualche limite congenito che gli ha già fatto perdere almeno 4 punti, volendo essere pacati. Anzitutto, non concretizza tutto ciò che crea: segnano Higuain, Bonaventura e qualche volta Kessié, oltre a Cutrone dalla panchina. Eppure ha il terzo attacco della serie A con una partita in meno. Non è sufficiente: subisce troppo, rovesciando le statistiche a favore degli avversari che hanno bisogno di un paio di occasioni soltanto per segnare. Troppe amnesie, troppi errori individuali, troppi cali nei 90'. L'Inter ha una capacità di concentrazione e di attenzione superiore. Ha dei limiti forti nella continuità dei singoli e nel valore complessivo del centrocampo, che sconta nel ritardo in classifica, ma nei 90' sembra offrire più garanzie.

Qual è dunque la chiave milanista per vincere il derby? Andare in vantaggio per primo, costringendo l'Inter a fare la partita. Quindi l'abnegazione deve essere totale e assoluta, prolungata nei 90', senza sbavature, senza errori. Per certi versi, l'Inter costituisce strutturalmente l'avversario peggiore per una squadra come quella di Gattuso. Va scalpellata con pazienza e meticolosità, va scardinata, va disinnescata. Il Milan ha risorse per poterlo fare, ma serve una partita stile dentro o fuori, come se fosse una gara secca a eliminazione diretta (odio la definizione "sarà come una finale"). Questo derby è delicato per entrambe per le ripercussioni che potrebbe avere in classifica, in un senso o nell'altro. Sono felice che, dopo tanto tempo, ci arrivino entrambe ad alto livello di condizione, morale, con il tasso tecnico migliore da almeno 5 anni a questa parte. Tasso che Elliott farà crescere a gennaio: mi giungono indiscrezioni insistenti su un paio di colpi importanti a gennaio, per l'attacco e il centrocampo. Sarebbe una svolta fondamentale. Sarebbe "LA" svolta, della nuova proprietà e del futuro prossimo del Milan.

Chiudo parlando del nostro caro pianeta malato. Mi gratifica enormemente l'interesse che sta suscitando la pubblicazione assidua, sul mio profilo ufficiale https://www.facebook.com/lucaserafiniofficial?ref=tn_tnmn , di articoli relativi alla ricerca, ai rimedi, ai problemi della terra in cui viviamo. Sono ormai convinto da tempo che il futuro del nostro Paese, dalla nostra terra, siano in mano a noi, cittadini comuni, e siamo dunque noi a dover conoscere per primi le regole e la maniera di interpretarle e di viverle. A qualsiasi livello. Se cominceremo a chiudere il rubinetto della doccia mentre ci insaponiamo, a usare più spesso i mezzi pubblici, a non gettare carte e mozziconi sul marciapiede, se tutti cominceremo insomma a fare piccole cose banali per non deturpare o impoverire l'ambiente, miglioreremo la nostra qualità quotidiana e soprattutto l'esistenza di chi verrà a questo mondo dopo di noi.