LA LETTERA DEL TIFOSO: “1.400 km per vedere Milan-Inter 3-0” di Samuele

Sono Gerratana Samuele abito a Vittoria in provincia di Ragusa situata in Sicilia e scrivo per la partita Milan Inter 3-0 del 02/04/2011. Partii da Catania il sabato mattina del 02/04/2011 insieme ad amici rossoneri ma ero l’unico ad avere il biglietto per la partita. Dopo essere arrivato e sistemato in hotel nel pomeriggio saluto i mie amici e mi dirigo a San Siro.

Arrivato alla fermata della Metro Lotto visto che era ancora presto decido di farmi una bella passeggiata. Mentre mi avvicinavo vedevo San Siro sempre più vicino e il mio cuore pulsava sempre di più nonostante non era la prima volta che andavo allo stadio.

Appena arrivato provavo una forte emozione per importanza della partita e poi era il mio prima derby a San Siro.

Così mi dirigo nel mio settore 2 Anello Arancio, ero emozionato ma fiducioso.

Più passava il tempo e più la tensione aumentava, lo stadio si riempiva di fratelli rossoneri e la curva cominciava a scaldare l’ambiente. La coreografia era stupenda, annuncio delle formazioni, i fischi al “Giuda”, il traditore aveva portato San Siro in una bolgia di 80.000 cuori rossoneri.

Appena partiti prendemmo subito le redini del gioco infatti Pato ci fece esplodere subito.

San Siro era una bolgia la Curva faceva tremare il tempio del calcio e sul campo i ragazzi surclassavano quelli là, infatti in campo c’era solamente il Milan.

Loro hanno avuta una sola occasione dove Abbiati fece un miracolo sotto la curva, che con un boato fece tremare tutto San Siro, poi la partita non ebbe più storia. Segnammo nel 2 tempo di nuovo con Pato e con Cassano e con Robinho che sbagliò altri gol.

Fu una serata magica condita da una Vittoria schiacciante e con un pubblico che non smise un secondo di cantare.

Ricordo che si cantava dappertutto allo stadio fuori in metropolitana Milano era solamente Rossonera portando gioia e orgoglio ai tantissimi tifosi presenti allo stadio e davanti alle tv di tutta Italia. Per essere presente a quello spettacolo feci 1.400 km, cosa non si fa per il Milan…