LA LETTERA DEL TIFOSO: "Centrocampisti o riserve?" di Ivan

Cari amici rossoneri, purtroppo a conti fatti non è una sorpresa che siamo a corto di centrocampisti, ma non conoscendo il reale motivo della soap opera intitolata Montolivo abbiamo solo Bertolacci e Mauri che a mio parere (e anche di molti altri, parlando con altri tifosi) soprattutto ieri sera contro il Dudelange) è entrato e ha dato una buona impressione, anche se appunto gli avversari non erano il massimo. Non possiamo dire la stessa cosa di Bertolacci. Ormai è veramente un caso e oltre ad essere svogliato non ha neanche la capacitá e voglia di dimostrare quel che vale. Ripeto ieri con il Dudelange avrebbe potuto farlo ma....ha dimostrato anche i limiti! Per favore, ascoltateci...datelo anche gratis!

SALUTI E FORZA MILAN..

Ivan da Sciaffusa (Svizzera)