LA LETTERA DEL TIFOSO: "Cessione Donnarumma" di Andrea

Salve a tutti, mi chiamo Andrea e abito a Fuscaldo in provincia di Cosenza. Vorrei esprimere la mia opinione in merito alla possibile cessione di Gigio Donnarumma. Secondo me Gigio attualmente è uno dei migliori portieri al mondo e considerando la sua giovane età ha ancora ampi margini di miglioramento; sono dell’idea però che ai fini del raggiungimento dei risultati è molto meglio avere un portiere discreto e tanta qualità/quantità nei restanti 10 piuttosto che avere un ottimo portiere e qualche carenza nei restanti 10. Gigio è cresciuto in rossonero e anche se ci sono state alcune incomprensioni negli anni passati per me resta una bandiera, ma se la sua cessione dovesse portare i soldi per acquistare Correa e Modric io lo lascerei partire affidando i pali per questa stagione a Reina.

Grazie,

Andrea